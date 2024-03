Șofer sub influența alcoolului, interceptat azi-noapte pe o stradă din Gherla Azi-noapte, in jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au interceptat in trafic pe strada Liviu Rebreanu din municipiu, un barbat de 52 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii, care conducea un autoturism aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice, respectiv 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat. In baza celor constatate, conducatorului auto i-au fost recoltate doua probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Articolul Șofer… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

