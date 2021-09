Şofer condamnat pentru loviri cauzatoare de moarte, sub control judiciar Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, vineri, mentinerea controlului judiciar fata de un craiovean acuzat de loviri cauzatoare de moarte. Anchetatorii au retinut ca, in decembrie 2019, inculpatul a batut un barbat de 41 de ani, din Gradinile, Olt. Victima a decedat dupa cateva zile, la un spital din București. Anul acesta, inculpatul a fost condamnat la sase ani si sase luni de inchisoare. In plus, a fost obligat sa achite familie victimei daune morale in valoare totala de 800.000 de lei. Incidentul in urma careia barbatul de 41 de ani și-a pierdut viața a avut loc in decembrie 2019,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au cerut si obtinut prelungirea mandatelor de arestare preventiva emise pe numele a doi barbati cercetati pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, in iulie, cei doi inculpati au incercat sa vanda, in Craiova, 250 grame de cocaina. Potrivit procurorilor DIICOT,…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus prelungirea arestului preventiv fata de patru inculpati, doi cetateni moldoveni si doi spanioli, cercetati in doua dosare de trafic de droguri. Primii doi ar fi comandat droguri pe internet, dupa care le-au consumat sau vandut catre diverse persoane din Craiova.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, menținerea arestului preventiv fața de un executor judecatoresc, deferit justitiei in februarie 2020. Inculpatul a fost incarcerat in decembrie 2019, in baza unui mandat de arestare in lipsa emis de Curtea de Apel Craiova. Este acuzat de comiterea…

- Procurorii anticorupție au efectuat in dimineața de miercuri 16 percheziții, printre care una la sediul Sindicatului Liber din Metrou, aflat la stația de metrou Unirii, dar și la reședința președintelui, Ion Radoi, unul dintre cei mai bogați sindicaliști din Romania, fost parlamentar PSD.Potrivit DNA,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au inceput judecarea apelului formulat de un barbat de 52 de ani, condamnat la patru ani de inchisoare pentru punerea in circulatie de valori falsificate si inselaciune. Anchetatorii au sustinut ca inculpatul a vandut trei bancnote de 500 de euro falsificate…

- Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un cetatean bulgar de 39 de ani, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc. In mai 2020, politistii de frontiera de la Calafat au descoperit in tirul condus de bulgar aproximativ 50 kg de heroina. Potrivit anchetatorilor,…