- Un barbat din judetul Dambovita a fost arestat preventiv, miercuri, dupa ce a lovit un consatean cu un pahar in cap, punandu-i viata in pericol. "La data de 8 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 6 Politie cap, reni, sub coordonarea procurorului de caz, au retinut pentru 24 de ore un barbat,…

- Depistat pe o șosea din municipiul Giuegiu conducand fara permis, un barbat de 49 de ani a ajuns, in final, in arest. Asta dupa ce polițiștii au cercetat trecutul sau și au constatat ca fusese prins fara permis de alte opt ori, iar in trei cazuri, conducea baut. Vineri, 13 ianuarie, polițiștii Biroului…

- Un barbat de 36 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a lovit o femeie, pe o strada din Tamasi, judetul Ilfov, pentru a-i fura telefonul mobil. Agresorul a fost prins in scurt timp de politisti, care au gasit la el si un briceag. Potrivit Politiei Judetene Ilfov, politistii orasului Buftea au fost…

- Un copil de 11 ani a murit, marți seara, lovit de o ambulanța pe o trecere de pietoni de pe DN 5. Circumstanțele accidentului sunt acum cercetate de Poliție, pentru ca sunt destul de ciudate. Accidentul s-a petrecut in juurl orei 19.39, pe raza localitații Calugareni, unde un copil de 11 ani a fost…

- Un tanar din judetul Braila a fost arestat, marti, dupa ce in seara de Craciun, baut fiind, a lovit mortal un pieton, dupa care a fugit de la locul accidentului Conform IPJ Braila, in seara de Craciun, politistii din cadrul Politiei Orasului Insuratei au fost sesizati prin apel 112, de catre un barbat,…

- Polițiștii prahoveni au fost in alerta, ieri, dupa ce un șofer a lovit o fetița pe o trecere pentru pietoni din zona de vest a municipiului Ploiești și, ulterior, a fugit de la locul accidentului. Potrivit IPJ Prahova, ”in jurul orei 13.15 (n.n. – luni), polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești…

- O adolescenta de 17 ani a fost accidentata pe trecerea de pietoni de o masina condusa de un sofer de 22 de ani. Tanarul a fugit de la locul accidentului. Evenimentul a avut loc, potrivit IPJ Bistrita Nasaud, pe Drumul Național 17. O adolescenta de 17 ani care traversa strada pe trecerea de pietoni,…

- Un sofer de 83 de ani din judetul Arges a acrosat un biciclist si a fugit la locul accidentului, ulterior lovind doi pietoni. Un pieton a murit la fata locului, iar cel de-al doilea la spital. Accidentul a avut loc sambata seara, in Curtea de Arges. Barbatul de 83 de ani a fost retinut. "Dupa administrarea…