- Consiliul UE a adoptat Decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen in Romania si in Bulgaria, a anuntat, sambata seara, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Marcel Ciolacu transmite ca din martie se ridica granitele aeriene si maritime. „Am promis, am facut! Acum este oficial: din martie, se ridica…

- Bucuria din Romania și Bulgaria in legatura cu Schengen a fost aparent prematura. Contrar afirmațiilor facute joi de guvernele de la București și Sofia, guvernul federal austriac iși menține refuzul fața de aderarea celor doua țari la zona Schengen, care permite calatoriile fara controale la frontiera,…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, ar fi gata sa relaxeze vetoul dat de Viena impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Controalele de la frontiera ar putea fi ridicate in cazul traficului aerian, insa și nu in cazul frontierelor terestre,…

- Țarile de Jos au solicitat oficial Comisiei Europene (CE) o misiune suplimentara de stabilire a faptelor in Bulgaria, a informat BNR, serviciul public de radiodifuzine din Bulgaria. Misiunea este legata de dreptul de veto al regatului asupra aderarii Bulgariei la spațiul Schengen, careia i se opune…

- Cei mai importanți lideri politici de la București au interpretari diferite privind Schengen in ceea ce privește separarea Romaniei de Bulgaria pe acest dosar. Insa o asemenea masura ar putea da țarii noastre batai de cap suplimentare inclusiv in relația cu conducerea de la Sofia.