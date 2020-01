Stiri pe aceeasi tema

- Crima din weekend-ul trecut este pe buzele tuturor. Oamenii sunt pur si simplu ingroziti de cele intamplate. Ei nu-si pot explica ce l-a facut pe adolescent sa comita o infractiune atat de grava si cu atata sange rece.

- GRAV… Barbatul in varsta de 50 de ani, din Padureni, care aseara și-a ucis concubina, se afla in stare grava, la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, dupa ce a facut infarct. “Starea sa este extrem de grava, iar medicii sunt rezevați in privința șanselor sale de supraviețuire”, au spus surse judiciare.…

- ■ Dumitru Sebastian Patriche a fost acuzat de omor ■ el nu a contestat decizia judecatorilor ■ victima agresiunii nu a avut nici o sansa sa fie salvata chiar daca a fost injunghiata in spital ■ inculpatul nu a putut fi audiat ■ vor fi verificate masurile de paza din spitale ■ Ancheta in cazul […] Articolul…

- De curand, soțul Andreei Balan a fost atacat cu cuțitul chiar de tatal sau. Acum au aparut informatii potrivit carora, intr-un acces de furie, barbatul și-a hacuit amanta cu 25 de lovituri de cuțit pentru ca femeia voia sa-l paraseasca. Se intampla in 1988 și, imediat dupa crima, barbatul a fost…

- „Va știu de undeva, dar nu-mi amintesc exact unde ne-am mai intalnit!“ – De cate ori nu aud asta! Și, da, aș putea sa ma prefac ca nu-mi amintesc nici eu sau pot sa nu-i las pe oameni sa se perpeleasca prea mult, pentru ca n-ar fi tocmai politicos, nu?! Le spun evidența, ca probabil ma știu de la televizor. …