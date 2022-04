Stiri pe aceeasi tema

- Machine Gun Kelly a lansat albumul “mainstream sellout”, al saselea material discografic din cariera, care include colaborari cu Gunna, Young Thung, Bring Me The Horizon etc. Recent, Machine Gun Kelly a colaborat cu WILLOW si Lil Wayne. „Emo girl”, cu WILLOW, a depașit deja 40 de milioane de streamuri…

- Consiliul Județean Timiș iși propune realizarea unui program intensiv de impadurire a terenurilor. Mai multe primarii au raspuns deja inițiativei și a purtat discuții cu administrația județeana. De Ziua naționala a padurilor, CJ Timiș a lansat o campanie de impadurire la nivelul județului. In acest…

- La doar doua zile de cand ADDA a impartașit cu publicul cel de-al doilea album din cariera sa, artista lanseaza „Paranoia”, un single cu o poveste colorata, despre o iubire nimicitoare, in care durerea și nesiguranța sunt aliați. „Indiciu: Sa nu te pui niciodata cu femeia pe care ai ranit-o!”, spune…

- Formația Dublu Click lanseaza albumul de debut, „Momente“, printr-un turneu care va poposi și la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare la Manufactura. Conform descrierii proprii trupa abordeaza un fresh-rock cu compoziții proprii pline de energie, iar in componența se regasesc doi membri nascuți…

- Alex Christensen și The Berlin Orchestra lanseaza albumul „Classical 80s Dance”, o producție care aduce muzica consacrata a anilor `80 din nou in atenția publicului, intr-o reinterpretare ampla, in note clasice, in care toate instrumentele se contopesc. Albumul conține 19 piese pe care deja le iubim,…

- Duo-ul timișorean Makunouchi Bento pregatește o surpriza inedita melomanilor prin lansarea unei casete intr-o ediție limitata de 15 exemplare, evenimentul fiind prilejuit de aniversarea a doi ani de existența a spațiului Indecis. „Va invitam sambata 22 ianuarie de la ora 18 sa sarbatorim lejer ascultand…

- Recensamantul International al Pasarilor de Apa, coordonat la nivel global de Wetlands International, are loc anual in perioada 10-20 ianuarie in zone in care este prezenta apa (zone umede, lacuri, rauri, balti) si are drept scop urmarirea tendintei populatiilor de la an la an. Sincronizarea este foarte…