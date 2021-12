Societatea civilă propune intervenție prin politici publice și bugetare de gen pentru șanse egale dintre femei și bărbați Majoritatea covarșitoare a femeile martore care au depus in scris și și-au susținut public depoziția in cadrul audierii publice “ Viitorul Șanselor Egale” , organizata de catre Asociația VERTIK pentru Viitor , grup de inițiativa in politici publice, propun sa privim toate politicile publice și programele bugetare din perspectiva egalitații de gen. Astfel, se dorește ca șansele egale sa fie aduse cat mai aproape de prezent prin accelerarea recuperarii decalajelor de gen cu ajutorul unor masuri de intervenție tip hard. Femeile-martor la audierea publica doresc includerea unor masuri asiguratorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

