Social-democrații își aleg noua conducere, într-un Congres extraordinar desfășurat online Social-democrații iși aleg sambata noua conducere in cadrul unui Congres extraordinar care este organizat prin vide-conferința. In competiția interna pentru șefia PSD s-au inscris liderul interimar al formațiunii Marcel Ciolacu și fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici. Din cauza pandemiei de coronavirus, evenimentul PSD se desfașoara la Parlament in prezența a 20 de lideri, iar in județele din țara lucrarile sunt urmarite online. La Congres, Marcel Ciolacu candideaza cu moțiunea „Reconstrucția PSD – O viziune politica de stanga pentru un partid european”. Din echipa lui Marcel Ciolacu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

