- Fostul consilier local Marius Dinu a anunțat, marți, intr-o conferința organizata de PSD la Ploiești, ca municipiul a pierdut finantarea prin Banca Mondiala pentru acceleratorul de particule care ar fi trebuit sa intre in dotarea viitorului centru de radioterapie oncologica. Un avertisment in acest…

- “MAMBricolaj, magazin de bricolaj cu un concept unic destinat atat producatorilor de mobila, persoanelor ce au ca hobby bricolajul cat si publicului larg, tinteste o cifra de afaceri de 70,6 milioane lei pentru 2021, in crestere cu peste 70% fata de anul 2020, pe fondul extinderii accelerate a retelei…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național de Vaccinare, anunțase marți, intr-o conferința de presa, ca incepand cu 7 mai, orice persoana poate merge in centrele de vaccinare, chiar și fara programare , pentru a se imuniza. Potrivit CNCAV, procesul s-a amanat cu o zi și va incepe sambata,…

- Pe masura ce se anunța noi variante menite sa faciliteze accesul romanilor la procedura de imunizare, de tipul centrelor drive-thru unde oamenii pot fi vaccinați antiCOVID fprp programare, și, mai nou, a maratonului de vaccinare prin centrele de vaccinare ale spitalelor militare din Brașov, București,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca, in primele opt ore de la deschidere, numarul persoanelor vaccinate a fost de 509, respectiv una pe minut.”509 persoane in primele 8 ore de la deschidere. Adica o persoana pe minut! Acestea sunt cele mai recente cifre de la deschiderea…

- Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, a luat masura organizarii unor acțiuni de voluntariat in vederea salubrizarii cailor publice și zonelor verzi din oraș, conform contractului pe care il administreaza și monitorizeaza primaria.Astfel, avand in vedere continuarea grevei de catre…

- Urgentați finalizarea lucrarilor pentru laboratorul de radioterapie de la Spitalul Municipal Ploiești! Spre binele pacienților ongologici prahoveni, am sperat ca totul va merge șnur dupa inceperea lucrarilor la primul laborator de radioterapie cu energii inalte din județul Prahova, in luna mai 2020.…

- O noua baza pentru intervenția montana va fi creata la Brașov. Aceasta va avea in dotare un elicopter de tip H135, destinat operatiunilor medicale aeriene si misiunilor de cautare si salvare, pentru zona turistica Brasov – Sibiu. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat…