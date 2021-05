ȘOCANT Taximetrist bătut cu bestialitate la Sibiu. A zăcut inconștient ore în șir pe asfalt Un taximetrist din Sibiu a fost lovit cu un pumn in cap și abandonat in stare de inconștiența pe o strada din Sibiu. Agresorul a comandat livrarea unor produse cu taxiul, pe care le-a luat fara sa le plateasca, și l-a lovit pe șofer cu pumnul in zona capului. Potrivit IPJ Sibiu, tanarul de 26 ani este banuit ca in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 0.30, dupa ce a efectuat o comanda telefonica pentru livrarea unor produse pe strada Fundatura Lupeni din municipiul Sibiu, i-ar fi sustras taximetristului bunurile comandate. Conform polițiștilor, pentru a-și asigura scaparea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

