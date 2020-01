Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cuc, ministru al Transporturilor in vechea guvernare, a explodat acuzand ca Executivul tace dupa o mișcare periculoasa facuta de Comisia Europeana impotriva Romaniei. ”Vizita Premierului Orban la Bruxelles facuta doar pentru poze. Autostrada Sibiu-Pitești suspendata de catre Comisia Europeana. Un…

- Comisia Europeana a suspendat finanțarea din fonduri UE pentru Autostrada Sibiu - Pitești (123 de km), cel mai important proiect de infrastructura al Romaniei la aceasta ora, potrivit unui anunț facut de fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc (PSD). Decizia vine ca urmare a unor probleme…

- Romania – una dintre puținele țari din Europa care nu a introdus Educația pentru mediu in Sistemul de Invațamant. Senatorul Severica Rodica Covaciu, susține introducerea in Sistemul Național de Invațamant, a Educației pentru mediu. Una dintre concluziile evaluarii din 2019 a punerii in aplicare a…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca rectificarea bugetara va fi realizata pe un deficit bugetar de 4%. El a spus ca mare parte a banilor lipsa au fost cheltuiți in ultimele zile ale guvernarii PSD.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis:…

- Potrivit datelor publicate de INS, castigul salarial mediu brut din luna septembrie 2019 a fost de 5.041 lei, cu 1,2% mai mare fata de luna anterioara. Castigul salarial mediu nominal net a crescut tot cu 1,2%, pana la 3.082 lei, respectiv 648 de euro la cursul mediu al lunii octombrie, in…

- Romanii din dreapta Prutului trebuie sa incheie cu cei de pe malul stang un acord privind construirea podului care va lega Ungheniul din Romania cu Ungheniul din Republica Moldova si, implicit, cele doua state. „Este necesar a fi semnat Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova…