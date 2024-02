Dulapul nostru, la NATO? Nu mai am nici o indoiala ca ideea incalțata cu argumente tembele de a muta alegerile prezidențiale in luna septembrie este o forma de caciuleala a lui Ciolacu și Ciuca și, in același timp, o pretenție de inchipuit mareț „conducateur” decoperit de sforarii romani intr-o primarie de provincie. Cind s-a „etalat” ginditorul Ciolacu cu propozițiunile de mai jos (spuse dar negindite) „Aș fi mandru, ca roman, ca președintele Romaniei sa ocupe o funcție politica la nivel mare. In aceasta alianța, sunt ferm convins ca amandoi, impreuna cu europarlamentarii vom negocia o funcție cat mai importanta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

