Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria, Garda de Mediu și Agenția de Mediu Harghita au elaborat documentația necesara emiterii acordului de extragere a ursului care a cauzat decesul unui tanar de 26 de ani din Mureș, dupa ce animalul a atacat o stana aflata la granița județelor Suceava și Harghita. "Noi victime ale urșilor au…

- Ursul care a omorat un cioban vineri seara va fi eliminat, a anunțat ministrul Mediului, Tanczos Barna. Acesta a precizat ca autoritațile locale au elaborat documentația pentru emiterea acordului de extragere a animalului. Reamintim faptul ca trei ciobani au fost atacați vineri de un urs in apropierea…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, a informat, vineri, ca evenimentul privind atacul de urs din zona fondului forestier arondat judetelor Suceava – Harghita – Mures a avut loc pe raza judetului Harghita. El a precizat ca ursul ar fi atacat o bovina in zona unei stane din judetul Harghita…

- Dupa ce atacatorul șoferului din București lovit cu o bata de golf a fost reținut, au aparut noi imagini cu incidentul din trafic din urma cu doua zile. Partenera acestuia a ieșit din mașina cu o maceta, dar a renunțat la ea la insistențele celor din jur.

- Reamintim ca un perete al cascadei Bigar din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița, cu o inalțime de aproximativ 4 metri, s-a surpat luni, 7 iunie, in jurul orei 18.15, din cauze naturale. Cascada Bigar s-a format in timp, prin depunerea carbonatului de calciu din apele Izbucului Bigar, care a fost…

- Un urs a dat iama prin gospodariile din orașul Vatra Dornei, județul Suceava, distrugand mai multe garduri și luand un porc pe care l-a dus in padure. Incidentul s-a petrecut in noaptea de luni spre marți. Ursul a coborat din padure in stațiunea Vatra Dornei, iar aici a provocat mai multe distrugeri…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.13 Zau de Campie au fost sesizați ca, pe un camp, din Valea Larga, se afla un barbat, posibil decedat. La fața locului, a fost identificat un barbat, de 44 de ani, din comuna Valea Larga, cadrele medicale constatand decesul acestuia. Pe trupul barbatului, nu au…

- Imagini de coșmar intr-o gospodarie din Moisei, situata in imediata apropiere a unei palincii. Din primele informații se pare ca proprietarul, un barbat in varsta de 82 de ani, nu a mai fost vazut prin curte de cateva zile. Vecinii au cerut ajutorul poliției la 112. Un echipaj al poliției din zona a…