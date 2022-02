Stiri pe aceeasi tema

- Ieri s-a aflat ca Daniel Onoriu s-a trezit din coma dupa 55 de zile. Estera Onoriu, matușa lui, a dezvaluit ca acesta a rostit și primele cuvinte catre una dintre asistentele care are grija de el in Spitalul Floreasca, unitatea medicala in care se afla internat. „A facut Dumnezeu o minune și ii mulțumim…

- Naomi Osaka ocupa primul loc in clasamentul celor mai bine platite sportive la nivel mondial, dat publicitatii de revista economica americana Forbes. Osaka, castigatoarea a patru titluri de Grand Slam, a adunat 57,3 milioane de dolari pe parcursul ultimului an, majoritatea banilor provenind din contractele…

- Filmele „The Power of the Dog” si „West Side Story” si serialul de televiziune „Succession” au castigat duminica seara principalele premii atribuite la cea de-a 79-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur, o ceremonie in mare parte ignorata de Hollywood si ai carei laureati au fost anuntati…

- Caz socant din Calarasi, unde o familie intreaga s-a aruncat in apele inghetate ale bratului Borcea. Doar barbatul a fost scos in viata de pomieri, insa in soc hipotermic sever. Cei trei erau cunoscuti cu afectiuni psihice si ar fi recurs la acest gest extrem din disperare, pentru ca locuiau pe strazi…

- Soția lui Daniel Onoriu anunța ca starea pilotului de raliuri s-a imbunatațit in ultima saptamana. Nepotul regretatei Gabi Lunca ajungea de urgența la spital in urma cu o luna, dupa ce suferise o operație de micșorare a stomacului in Turcia. Toata familia se roaga ca Daniel Onoriu sa iși revina și sa…

- Ce a putut spune Will Smith despre managerul Simonei Halep. Faimosul actor american il intruchipeaza pe tata surorilor Serena și Venus Williams in noua producție cinematografica, „King Richard”, ce a avut premiera pe 21 noiembrie. Intr-una dintre replicile personajului Richard Williams, acesta dezvaluie…

- De trei saptamani, Daniel Onoriu se afla internat, in coma indusa, dupa ce au aparut complicații in urma unei operații de micșorare a stomacului pe care a facut-o in Turcia. Soția sa spera ca pilotul de raliuri iși va reveni și a marturisit ce vești a primit din partea medicilor.La inceputul lunii decembrie,…

- Actorul american a vorbit într-un interviu acordat vineri despre „King Richard”, noul sau film biografic, și experiența inconfortabila pe care a trait-o alaturi de Serena și Venus Williams când le-a aratat lungmetrajul, relateaza Insider.Smith, care a fost atât…