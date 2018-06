Stiri pe aceeasi tema

- Situatia politica incordata a provocat o noua depreciere a leului fata de euro, evolutie corelata cu cresterea indicilor ROBOR. Cursul euro a crescut de la 4,6647 la 4,6656 lei. Piata valutara s-a deschis la 4,666 lei iar transferurile s-au realizat in culoarul 4,663 – 4,668 lei. Cotatiile de la ora…

- ROBOR a inregistrat joi cresteri la indicii pe 6, 9 si 12 luni, in timp de indicele la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ramas stabil la 2,90%. ROBOR a inregistrat joi cresteri la indicii pe 6, 9 si 12 luni, in timp de indicele…

- Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobânda variabila, a crescut la 2,96%, de la 2,94%. Indicele ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobânzii platita la creditele în lei atrase de catre bancile comerciale…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,75%, de la 2,73% pe an cat era miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a fost inregistrata…

- Indicele ROBOR, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe toate scadentele, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la 2,68% pe an, de la 2,54% cat era luni, conform datelor BNR. La inceputul acestui an, ROBOR se afla la 2,05%. In perioada similara a anului trecut indicatorul…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, conform Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De asemenea, indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat joi pe piața interbancara la nivelul de 2,08%, de la 2,06% cat era miercuri, reiese din datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR). In ceea ce privește indicele la 6 luni, utilizat in calculul…