- Casemiro (30 de ani), mijlocașul lui Manchester United, va fi suspendat pentru urmatoarele 3 meciuri de Premier League, dupa ce l-a apucat de gat pe Will Hughes, la victoria impotriva lui Crystal Palace, 2-1. Printre cele 3 meciuri de Premier League in care nu va juca se numara și doua partide cu Leeds…

- Manchester City a reușit o victorie spectaculoasa impotriva lui Wolverhampton, in etapa a 21-a din Preamier League și așteapta pasul greșit al lui Arsenal, care o infrunta pe Manchester United.

- Manchester United a remizat cu Crystal Palace, scor 1-1, intr-un meci restant din etapa #7 din Premier League. „Diavolii” au fost egalați in prelungiri, cand Olise a trimis perfect din lovitura libera. United a primit o alta lovitura in repriza a doua, cand Casemiro a primit al 5-lea cartonaș galben…

- Crystal Palace - Manchester United, meci restant contand pentru etapa a 7-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 18 ianuarie, de la ora 22:00, pe Selhurst Park din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Arsenal a fost ținuta in frau pe teren propriu de Newcastle, in remiza 0-0, din runda a 19-a din Premier League. Manchester United a trect ușor de Bournemouth cu 3-0, in timp ce Everton a fost zdrobita cu 4-1 acasa de Brighton.

- Marți am avut Boxing Day in Premier League, iar cel mai spectaculos campionat din lume n-a dezamagit. Nicio victorie pentru gazde! Ziua a inceput cu o surpriza. Tottenham s-a impiedicat pe terenul lui Brentford, 2-2, asta dupa ce Spurs era condusa cu 0-2 in minutul 60! Spectacol in Premier League de…

- Meciul dintre campioana en titre, Manchester City, si Chelsea, finalista de anul trecut, reprezinta capul de afis al turului trei (32-imi) al Cupei Angliei la fotbal, care include cinci dueluri intre echipe din Premier League, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Liverpool, detinatoarea trofeului, va…

- Proprietarii clubului Manchester United, familia Glazer din Statele Unite, au anuntat ca „exploreaza alternative strategice", luand in considerare inclusiv vanzarea clubului, o decizie care vine dupa ani de proteste din partea fanilor impotriva proprietatii lor, dar si dupa scandalul Cristiano Ronaldo,…