Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, sustine ca Erling Haaland este cel mai bun atacant din lume si il apara pe norvegian de criticile lansate de Roy Keane, fostul capitan al lui Manchester United. Haaland, autor a 36 de goluri in sezonul trecut, nu mai are acelasi impact…

- Cu noua etape ramase pana la finalul sezonului, Premier League ofera cea mai interesanta lupta pentru titlu din ultimii ani. Cat cantarește egalul dintre Manchester City și Arsenal in economia luptei pentru titlu, cum arata programul celor trei formații și ce spun britanicii despre cursa dintre Klopp,…

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, considera ca echipa sa e cea mai buna in cea mai stransa cursa din ultimii ani pentru titlu in Premier League, chiar daca ramane pe locul trei in clasament, dupa o remiza alba cu Arsenal.

- Imediat dupa fluierul final din Manchester City - Arsenal 0-0, Pep Guardiola (53 de ani), antrenorul gazdelor, s-a repezit la Jack Grealish (28), oferindu-i acestuia o lecție tactica pe gazon, sub ochii tuturor. In epilogul etapei 30 din Premier League, doua dintre echipele care aspira la titlul de…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, și-a exprimat nemulțumirea fața de programul aglomerat al „cetațenilor” inaintea meciului tur din sferturile Champions League impotriva lui Real Madrid. Tehnicianul catalan a subliniat ca „Los Blacons” vor avea la dispoziție sa pregateasca duelul cu City…

- FC Liverpool și Manchester City au incheiat la egalitate, scor 1-1, duminica seara, pe Anfield Road, in derby-ul etapei cu numarul 28 din Premier League. La ultimul duel dintre Jurgen Klopp și Pep Guardiola, Manchester City a inceput mai bine și a deschis scorul in minutul 23, prin John Stones, din…

- Jurgen Klopp (56 de ani) și Pep Guardiola (53), cea mai așteptata confruntare din fotbal. Doua filosofii de fotbal total opuse, doua genii care au revoluționat acest sport. Doi antrenori care se respecta. Al 30-lea duel direct, duminica, la inca un Liverpool - Manchester City trepidant, un duel pentru…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei de fotbal Manchester City, l-a criticat dur, joi, pe presedintele UEFA, Alekander Ceferin, pentru comentariile sale cu privire la suspendarea din cupele europene a clubului englez in 2020, ridicata ulterior de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), si ca alte proceduri…