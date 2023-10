Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani din Bucuresti s-a aruncat de la etajul 10, in fata sotiei si a vecinilor. Inclusiv femeia i-ar fi zis sa sara. De suparare si-a luat apoi 2 beri. Gest socant al unui barbat, seara trecuta, in Capitala. Barbatul, in varsta de 32 de ani, s-a aruncat in gol de pe un bloc de 10 etaje…

- Un medic estetician de renume din București a fost reținut de catre poliție sub suspiciunea de furt, intr-un caz care implica o suma semnificativa de bani. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, fapta ar fi avut loc in Sectorul 1 al orașului, iar prejudiciul se estimeaza la aproximativ…

- Un barbat, de 62 de ani, este cercetat, sub control judiciar, dupa ce și-a aruncat cainele de la balconul apartamentului situat la etajul cinci. Animalul a murit. Barbatul ar fi facut acest gest in urma unui conflict cu sotia. Politisti Sectiei 8 Politie si ai Serviciului pentru Protectia Animalelor…

- O femeie a ajuns la spital dupa ce a fost atacata de concubinul ei cu un cuțit. Ulterior, agresorul s-a blocat in apartament și a amenințat ca se arunca de la etaj. Agresiunea a avut loc duminica seara. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București -Secția 1 a fost sesizata cu privire la faptul…

- Un barbat de 35 de ani s-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc din Sectorul 4 din Bucuresti. Apropiatii spun ca barbatul ar fi suferit de depresie, dupa ce s-ar fi despartit de sotie. Ar mai fi incercat sa isi ia viata in urma cu o saptamana, insa a fost oprit la timp. La fața locului s-au deplasat…