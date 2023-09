Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul sef al mafiei siciliene Matteo Messina Denaro, capturat in ianuarie dupa trei decenii de cand a fugit, a murit intr-un spital din centrul Italiei, a anuntat luni agentia de presa ANSA. In varsta de 62 de ani, el suferea de cancer la colon pentru care a cerut tratament in timp ce era fugar,…

- Prin acest mandat, autoritațile romane solicita aducerea in țara a condamnatului, pentru executarea pedepsei de 6 ani inchisoare, conform sentinței ICCJ din februarie 2018. Darius Vilcov a fost gasit vinovat pentru trafic de influența și spalare de bani, infracțiuni pe care le-a comis intre 2009-2013.Mandatul…

- Trei morți și peste 2.000 de persoane evacuate. Acesta este bilanțul incendiilor care mistuie Sicilia de peste 24 de ore. Președintele Regiunii Sicilia, Renato Schifani, a cerut ajutorul Protecției Civile Naționale, care a trimis echipe de sprijin. Sebastiano Musumeci, ministrul Protecției Civile a…

- Imagini incredibile dupa furtunile din Italia. Bucațile mari de grindina au avariat grav un avion american care decolase din Milano. Aeronava a intrat in furtuna la scurt timp dupa ce a plecat spre New York. Piloții au vrut sa se intoarca, dar vremea rea facea manevra foarte riscanta și au aterizat…

- Judecatorii de la Curtea de Apel din Napoli au dispus, joi, predarea fostului ministru Darius Valcov, in Romania, insa decizia nu este definitiva, potrivit unor surse judiciare. Decizia instanței italiene poate fi atacata cu recurs, arata Europa Libera. Valcov a fost condamnat in țara la o pedeapsa…

- Fiu al imparatului Carol Quintul, suveran al Spaniei și al coloniilor ei americane, al Siciliei și al Neapolelui, al Țarilor de Jos, rege al Angliei și al Irlandei, monarh al Portugaliei, duce de Milano și arhiduce al Austriei, Filip al II-lea de Habsburg

- Autoritațile italiene cauta un turist care a starnit un val de furie in țara și a atras o reacție dura inclusiv din partea ministrului culturii de la Roma dupa ce a fost surprins intr-o inregistrare video scrijelindu-și numele pe Colosseum, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale Italiei,…