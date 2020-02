Stiri pe aceeasi tema

- Sonam Saxena, director de productie la Google Cloud Deployment Manager, a fost arestat miercuri seara sub suspiciunea de crima de gradul doi dupa gasirea cadavrului sotiei sale pe o plaja izolata din apropierea Golfului Anaehoomalu din Hawaii. Citeste si: Crima infioratoare, un rugbyst si-a…

- Caz cutremurator la Iași, unde o femeie și-a omorat copilul din greșeala, dupa ce a adormit peste el și l-a sufocat. Cand și-a dat seama ce a facut, mama a sunat la 112 și a anunțat moartea bebelușului. Femeia era cazata la un hotel din Iași, impreuna cu soțul ei, deputat in Republica Moldova.O femeie…

- Principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost adus din nou la audieri la DIICOT, unde a stat noua ore. Potrivit avocatilor, el si-a schimbat declaratia initiala, in sensul ca nu ar fi ucis-o pe Luiza Melencu, data disparuta in luna aprilie 2019. Dinca le-ar fi spus anchetatorilor…

- Principalul suspect in cazul dublei crime din Barsau a fost prezentat in aceasta seara in fața magistraților satmareni. Instanța a decis arestarea preventiva a inculpatului pentru 30 de zile.

- Principalul suspect in cazul dublei crime din Satu Mare a fost retinut! Marin, in varsta de 45 de ani, le-ar fi ucis cu sange rece pe cele doua femei gasite moarte, marti noapte, in Barsaul de Sus. Barbatul de 42 de ani a fost eliberat in baza recursului compensatoriu, in anul 2018.

- Principalul suspect al incendiului produs, in noaptea de marti spre miercuri, intr-o casa de tip familial din municipiul Bistrita, in urma unei actiuni intentionate, este un tanar de 17 ani, cunoscut cu tulburari de comportament, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de catre directorul adjunct…

