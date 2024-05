Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de cauciucuri au ars intr-o parcare plina cu TIR-uri de langa Timișoara. Multe persoane au sunat duminica dupa-amiaza la 112 și au raportat prezența unei coloane uriașe de fum aproape de Padurea Verde. Pompierii s-au deplasat imediat la fața locului și au constatat ca cele sesizate se confirma.…

- Pompierii timisoreni au fost solicitat sa intervina duminica, la ora 11:45, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o curte comuna, folosita de mai mulți operatori economici, pe strada Demetriade din Timișoara. „A fost alertat Detașamentul 1 Timișoara și la locului evenimentului s-a acționat cu…

- In perioada 26.04.2024 – 25.05.2024, traficul rutier va fi inchis, pentru executarea lucrarilor de intreținere și reparații pe urmatoarele artere de circulație: – Str. Palmierilor, tronson cuprins intre Str. Turda – Str. Ștrandului; – Str. Ștrandului, tronson cuprins intre Str. Oraștie – Str. Palmierilor.…

- Pensiile vor fi virate in avans in luna mai, inainte de Paste. In conturile pensionarilor banii vor intra in zilele de 2-3 mai iar prin Posta Romana, pensiile vor fi livrate pana in ziua de 3 mai, inclusiv, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Timisoara, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.

- Percheziții ale polițiștilor de la Crima Organizata, joi, la Timișoara. Oamenii legii au descins in trei locații la un barbat banuit de proxenetism. Profita de tinere cu probleme financiare pentru a obține foloase materiale.

- Elevii interesați sa vada cum e viața de studenți pot participa și in acest an la proiectul West Summer University (WSU), universitatea de vara destinata elevilor incepand cu varsta de minimum 16 ani, organizat la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), care simuleaza toate aspectele vieții de student.…

- Anunț pentru vanzarea bunurilor imobile – Teren extravilan, in suprafața de 5.000 mp, in Sanmihaiu Roman. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza, conform Publicatiei de vanzare nr 5967/12.04.2024, 107-13/12.04.2024, in data de 13.05.2024 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str.…

- Centrul de Meteorologie Regional Banat-Crisana de la Padurea Verde are de-acum un radar nou, la cele mai inalte standarde europene. Radarul instalat la Timișoara face parte dintr-o serie de șapte asemenea echipamente achiziționate cu fonduri europene pentru prognoza vremii, instalate in Oradea, Iași,…