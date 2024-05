Stiri pe aceeasi tema

- In cel de-al 110-lea start din Formula 1, Lando Norris, pilotul celor de la McLaren, a obținut prima victorie a carierei in Marele Circ, la Miami. Britanicul a profitat de un safety car la momentul favorabil, devansandu-l pe Max Verstappen, care a terminat pe poziția a doua. Podiumul a fost completat…

- Lando Norris (24 de ani), pilotul celor de la McLaren, a caștigat Marele Premiu de Formula 1 de la Miami. Este primul triumf din cariera in „Marele Circ”. Etapa cu numarul 6 din actualul sezon de Formula 1 a adus și prima mare surpriza. Lando Norris l-a devansat pe campionul en titre Max Verstappen…

- 1 mai e o zi trista pentru Formula 1 și lumea sportului. In 1994, Ayrton Senna, triplu campion mondial, murea intr-un accident teribil, petrecut pe circuitul de la Imola. Ayrton Senna a fost triplu campion mondial in „Marele Circ”, in 1988, 1990 si 1991, toate titlurile fiind castigate cu McLaren si…

- Directorul sportiv de la echipa de Formula 1 McLaren, Andrea Stella (53 de ani), crede ca echipa sa va putea ajunge la nivelul celor de la Red Bull intr-un singur an. Pilotul echipei McLaren, Lando Norris (24 de ani), a reușit sa obțina locul doi in Marele Premiu al Chinei, dupa ce a trecut linia de…

- Triplul campion mondial Max Verstappen va pleca din pole position in Marele Premiu al Chinei. Este primul sau pole position pe circuitul de la Shanghai si al cincilea consecutiv de la inceputul sezonului pentru pilotul Red Bull, scrie news.ro .

- In acest weekend, Formula 1 revine in China dupa o pauza de 5 ani. Fața de ultima cursa, din 2019, in Marele Circ s-au schimbat: de la pilotul numarul 1, la șefii de echipa. Duminica dimineața, de la ora 10:00 (ora Romaniei) are loc Marele Premiu al Chinei, de la Shanghai. Va fi pentru prima data dupa…

- Pilotul spaniol al echipei Ferrari, Carlos Sainz, a castigat Marele Premiu al Australiei la Formula 1, disputat, duminica, la Melbourne, unde campionul mondial, olandezul Max Verstappen, a abandonat in turul trei, potrivit news.ro. Carlos Sainz s-a impus in fata coechipierului sau monegasc Charles…

- Editia 2024 a Campionatului Mondial de Formula 1 va cuprinde un numar record de 24 de Mari Premii si va debuta sambata in Bahrain, pe circuitul de la Sakhir. Calendarul noului sezon din Marele Circ este urmatorul: 1. Bahrain (Sakhir) – 2 martiePrima cursa din Orientul Mijlociu sarbatoreste cea de-a…