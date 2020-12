Stiri pe aceeasi tema

- Blocul ACUM și-a retras din Parlament proiectul de lege privind lustrația la indicația factorilor externi, a declarat președintele fracțiunii PSRM in Parlament, Corneliu Furculița, in cadrul unui interviu pentru Europa Libera. Deputatul a menționat ca Platforma DA a avut o inițiativa identica cu cea…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, luni, la Timisoara, ca nu vor fi introduse noi taxe nici anul acesta, nici anul viitor, iar cele existente nu vor creste. De asemenea, a precizat ca programul de guvernare al PNL este bazat pe dezvoltare si investitii si nu pe cresterea taxelor.…

- Dominic Fritz se arata ingrijorat pentru ca rata de infectare cu coronavirus continua sa creasca in Timișoara, astfel ca cere cteațenilor sa fie precauți. „Evitați fiecare contact posibil! Eu constat ca in alte țari, deși sunt mai puține paturi ocupate in spitale ca la noi, au fost luate masuri mult…

- Este puțin probabil ca Timișoara sa evite impunerea masurii de carantinare a orașului și a zonei metropolitane, a declarat primarul, Dominic Fritz. Dominic Fritz a anunțat ca in Timișoara rata de infecție se apropie de 6 la mia de locuitori, ceea ce inseamna ca orașul intra intr-un scenariu de creștere…

- Validarea primarului ales al Timisoarei, Dominic Fritz, sustinut de Alianta USR PLUS, a fost atacata la Tribunalul Timis de catre trei persoane, astfel ca investitura sa in functia de edil, programata pentru marti, va fi amanata, transmite Agerpres. Dosarul 25174/325/2020 a fost inregistrat la instanta…

- "Partenerii noștri potențiali ne-au spus ca nu sunt in masura sa onoreze ce am negociat luni și miercuri și asta inseamna sa avem un viceprimar de la USR-PLUS și un viceprimar de la PNL, un vicepreședinte de la USR-PLUS și de la PNL. Au spus ca au nevoie de timp sa se gandeasca, ca propun sa facem…

- Am dormit 3 ore dupa o noapte lunga, vreau sa spun un mare multumesc pt increderea timisorenilor, aproape 49.000 de voturi pentru mine si vreau sia multumesc tuturor care au mers la vot, mai ales celor care nu m-au votat pe mine, ma voi stradui sa castig si increderea lor. Timisoara a exprimat…