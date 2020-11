Soarele se relaxează la munte Vineri, vremea se menține foarte rece pentru aceasta perioada. Soarele rasare la ora 07:43. Fața de ziua de ieri, prognoza meteo nu se schimba. Astfel ca, in zonele joase de relief va fi rece, va domina ceața și chiciura in prima parte a zile, iar norii gri și joși vor persista probabil pe tot parcursul zilei. In zonele de deal și munte vremea va fi frumoasa și cu temperaturi mai blande. Soarele va apune la ora 16:49. Temperaturile minime se vor resimți intre -2 și -5 grade, iar cele maxime vor urca spre 4 grade. Weekend-ul se menține rece. foto: Laura OANA Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

