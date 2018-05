Snow Patrol lansează ”What If This Is All The Love You Ever…

Snow Patrol lanseaza single-ul „What If This Is All The Love You Ever Get”, o piesa care vine la pachet cu un videoclip de tip confesiune, plin de emoție și lirism, regizat de catre renumitul Brett Simon. „What If This Is All The Love You Ever Get” este cel de-al treilea single extras de pe... View Article