Stiri pe aceeasi tema

- In plin val de viroze respiratorii, a caror gravitate difera, reprezentanții Societații Naționale de Medicina Familiei transmit ca schemele de tratament trebuie personalizate in funcție de fiecare pacient. In plus, aceștia atrag atenția ca prevenția este vitala in astfel de momente.

- Flurona, coinfecția cu virusuri gripale și Sars-Cov-2, poate evolua cu o forma severa in cazul femeilor insarcinate, personalului medical, persoanelor cu varste peste 65 de ani sau cu boli cronice, a transmis dr.Gindrovel Dumitra, șeful Grupului de Vaccinologie, Societatea Naționala de Medicina Familiei,…

- Folosirea incorecta de antibiotice alimenteaza rezistenta antimicrobiana si este a treia cauza de deces la nivel mondial. Statisticile arata ca 50% dintre romani inca trateaza virozele si racelile cu antibiotic. Medicii avertizeaza ca in urmatorii 30 de ani, se estimeaza ca nu vom mai avea antibiotice…

- Aproximativ 3.000 de medici de familie si peste 1.500 de farmacisti au fost instruiti in domeniul drogurilor, in perioada martie – noiembrie, de specialistii Agentiei Nationale Antidrog (ANA). Potrivit unui comunicat al ANA transmis, luni, Agerpres, au fost transmise informatii cu privire la sistemul…

- Salvamontistii le recomanda turistilor care pleaca in drumetie pe munte sa evite, in aceasta perioada, altitudini mai mari de 1.500 de metri, unde se inregistreaza temperaturi scazute. In plus, echipamentul adecvat este obligatoriu – spune seful Salvamont Zarnesti, Ioan Pivoda. Ioan Pivoda: Turistii…

- In condițiile creșterii alarmante a cazurilor de viroze la copii și adulți, crește, adesea fara un temei medical, cererea de antibiotice, deși majoritatea pacienților nu au nevoie de aceste medicamente. Prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu, secretarul general al Societații Romane de Rinologie, subliniaza…

- Campania de informare "Noua rutina de sanatate" privind importanta testarii in cazul bolilor virale, inclusiv COVID-19, a fost lansata marti de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice, Societatea Nationala de Medicina Familiei, Institutul National de Boli Infectioase 'Matei Bals'…

- Alaturi de acesta, majoritatea membrilor care au condus Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) in ultimii patru ani și-au pastrat funcțiile in Biroul executiv, pentru inca un mandat de patru ani. In timpul celei de-a X-a ediții a Congresului Național de Medicina Familiei (20-23 octombrie), organizat…