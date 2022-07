Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii au emis un proiect de lege prin care elimina orice competențe jurisdicționale și profesionale in sfera medicala ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Departamentului pentru Situații de Urgența. Totodata, UPU-rile redevin parte integranta a spitalelor, iar SMURD-ul va fi doar o structura…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a afirmat, luni, in legatura cu geamandurile cu curce rosie distribuite pe litoral, ca scopul lor este "semnalarea, intr-un mod foarte vizibil, a zonelor periculoase unde au avut loc mai multe

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a postat pe Facebook imagini de la o operațiune de salvare a doi copii care au cazut intr-o rapa și a adus noi argumente in sprijinul ideii ca SMURD, structura dezvoltata de el, nu trebuie sa ajunga la Ministerul Sanatații. „Acest caz face…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, iși continua polemica pe care o are cu Ministerul Sanatații in legatura cu serviciile SMURD, aducand noi argumente ca aceasta structura, de care s-a ocupat personal, trebuie sa-și pastreze actualul statu quo și nu trebuie subordonata ministerului…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a fost una dintre figurile extrem de vizibile in ultimii doi ani, dar in ciuda faptului o țara intreaga il știe prin intermediul meseriei sale și se afla constant in fața camerelor acesta este o persoana foarte discreta cand vine vorba de…

- Comentand disputa pe care o are cu șeful SMURD, Alexandru Rafila a afirmat ca informația a fost incorect lansata in spațiul public.“Exista o confuzie deliberata care se lanseaza pe piata. Medicina de urgenta este o specialitate medicala, situatia de urgenta este cu totul altceva. (...) Medicina de urgenta…

