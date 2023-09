Smochinele, un veritabil supliment alimentar natural. Proaspete sau uscate? Ca sunt proaspete, ca sunt uscate, smochinele sunt fructe cu un gust placut, dar mai ales sunt bogate in nutrienți care ne protejeaza sanatatea. Calorii Iata cateva cifre: 100 de grame de smochine deshidratate inseamna 250 de calorii, 70 de grame de carbohidrați, aproape 6 grame de fibre și aproximativ 3 grame de proteine. In schimb, 100 de grame de smochine proaspete aduc 80 de calorii, 20 de grame de carbohidrați, peste 2 grame de fibre și aproximativ 1 g de proteine Așadar, daca sunteți interesați sa țineți sub control greutatea corporala, evident, alegeți-le pe cele proaspete. Ele se gasesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

