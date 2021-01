Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a solicitat, luni, Consiliului Național al Audiovizualului sa analizeze și sa impuna masurile necesare, in conformitate cu prevederile legale, pentru doua comunicari publice difuzate in sfera vizualului. Acestea ar fi instigat la incalcarea și nerespectarea masurilor de protecție…

- Vacanța Mare, cel mai popular grup de umor al anilor 2000, se reunește de Revelion. Ințelegerile Televiziunii Romane cu Vacanța Mare insumeaza 50.000 de euro. Pagina de Media dezvaluie ca este vorba de mai multe contracte, incheiate separat, la inceputul lunii decembrie, cu Mugur Mihaescu, cu Radu Pietreanu…

- Dorin Șerdean, președintele executiv al lui Dinamo, a reușit sa intre pe stadion la meciul cu CFR Cluj, doar dupa lungi negocieri cu firma de securitate. Dinamo - CFR Cluj e liveTEXT AICI! Fanii lui Dinamo pun treptat mana pe putere la club. In cadrul Consiliului de Administrație de saptamana trecuta…

- Iulian-Robert Tudorache renunta la functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Nuclearelectrica cu doi ani inainte de expirarea mandatului. Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica, singurul producator de energie nucleara din Romania, a convocat actionarii pe 27 ianuarie,…

- Cristian Busu, fost secretar de stat in Ministerul Energiei si fost presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Administratie si director general adjunct al SIF Oltenia, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Consiliul de Administratie al TVR a aprobat organizarea celei de-a 20-a editii a festivalului international Cerbul de Aur, in 2021, sub rezerva aprobarii bugetului evenimentului pentru anul viitor, cu respectarea eventualelor restrictii ce vor fi in vigoare in contextul pandemiei de Covid-19.…

- Dan Dorin Lazea, fost membru titular in Consiliul de Administratie al Societatii Romane de Televiziune, a fost declarat de Agentia Nationala de Integritate in stare de incompatibilitate. Potrivit unui comunicat al ANI, in perioadele 28 martie - 3 septembrie 2018, 13 septembrie 2018 - 4 februarie 2019…