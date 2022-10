“Șmecherașul” din intersecția Gheorghe Șincai nu avea asigurare RCA Protagonistul șcenelor șocante din aceasta seara a mai fost cercetat pentru consum de droguri in anul 2020. Barbatul nu deținea polița de asigurare RCA. Potrivit informațiilor de ultima ora, protagonistul este Șerban Michelle Antonio, care in 2020 a fost implicat intr-un dosar pentru consum de droguri. Se pare ca și in aceasta seara se afla sub influența substanțelor halucinogene. Scenele scandaloase s-au intamplat pe o strada din Bucuresti, dupa ce politistii au descoperit ca soferul circula haotic. Agentii i-au facut semn tanarului sa opreasca, insa nu a raspuns si si-a continuat drumul. Politistii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene halucinante au avut loc miercuri seara pe strazile Capitalei, in Sectorul 4. Un tanar aflat la volanul unui Mercedes circula haotic și a pus in pericol oamenii care se aflau pe strada. Totul s-a intamplat in intersecția de la Tineretului, a bulevardelor Gheorghe Șincai, Tineretului și Dimitrie…

- Scene terifiante s-au petrecut pe strazile Capitalei! Un șofer, probabil drogat, cu un bolid de lux era sa faca praf mai mulți pietoni, la intersecția Bulevardului Gheorghe Șincai cu Bulevardul Dimitrie Cantemir. Un polițist de la circulație și patru jandarmi s-au chinuit minute in șir sa-l convinga…

- Mai multe persoane din județul Vrancea au fost reținute de ofițerii DIICOT sub acuzația de trafic de droguri. Polițiștii au descoperit o hala de 1.000 de metri patrați, folosita la creșterea plantelor de canabis și au confiscat 50 de kilograme de canabis, ascunse intr-un perete fals. Potrivit procurorilor…

- Mai mulți angajați de la o casa de pariuri sportive ar fi facilitat castigarea unui numar de 184 de pariuri sportive, prin modificarea fara drept a cotelor de pariuri. Prejudiciul este estimat la 315.000 de lei. Politistii din Bucuresti efectueaza, marti dimineata, sase perchezitii in Capitala si in…

- Perioada facerii vinului, a inaspririi mustului care se transforma in „tulburel”, este, cu precadere in mediul rural, una a consumului excesiv de alcool care „tulbura” mințile multor localnici. De multe ori se ajunge la certuri, scandaluri și chiar la incaierari. Polițiștii de la Secția 3 de Poliție…

- Polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Timișoara, impreuna cu trupele de intervenție ale Jandarmeriei, au descins in aceasta dimineața la sediul Nis Petrol din Timișoara, companie din Serbia aflata sub „umbrela” gigantului rusesc Gazprom. Pe langa perchezițiile de la sediul de pe…

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, trei perchezitii in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presa locala din Maramureș – baiamare.net. – relateaza un incident nu doar nefericit, dar și grav. Un polițist care a venit la un caz de scandal intre doua familii de romi, impreuna cu colegii lui, a fost lovit in cap cu mai mulți bolovani și mai multe pietre. Chestiunea a declanșat alerta de gradul…