Smart Religion – aplicația prin care Guvernul Chinei îi verifică pe enoriași China continua supravegherea strictaa populatiei cu cele mai moderne tehnologii bazate pe inteligenta artificiala. Recent, guvernul comunist de la Beijing a lansat aplicația „Smart Religion”, care va permite sa afle exact cine participa la orice serviciu religios recunoscut oficial. Noua aplicație, dezvoltata de Comisia pentru afaceri etnice și religioase din provincia Henan, va fi necesara pentru a urma un nou ordin guvernamental care le cere cetațenilor chinezi sa se inregistreze și sa faca o rezervare online pentru a participa la orice serviciu religios in bisericile, moscheile sau templele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

