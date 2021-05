Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este prima autorizare de introducere a unor insecte ca aliment. Termenul de vierme galben de faina se refera la larva gandacului Tenebrio Molitor.Autorizarea a fost data pe baza unei evaluari stiintifice riguroase a forului european privind siguranta alimentelor.Strategia "de la ferma la consumator"…

- "Modul in care, indiferent de litera și spiritul Constituției, președinția incearca sa devalorizeze parlamentarismul in Moldova, zdrobind toata puterea sub sine, este o incalcare grava a principiilor separației puterilor, continuitații puterii și creeaza un precedent periculos in viitor". Aceasta opinie…

- Operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov, FIN-ECO S.A., anunța autorizarea celei de-a patra Celule pentru deșeuri nepericuloase. Aceasta se intinde pe o suprafața de 2,4 hectare și se estimeaza ca va avea o capacitate de preluare a deșeurilor pentru urmatorii 6 ani. Investiția aferenta construirii…

- Fintech-ul obține autorizarea pentru SmartPay – primul serviciu de inițiere a plaților din Romania acreditat de BNR sub inițiativa europeana PSD2 Smart Fintech anunța ca a primit autorizarea oficiala din partea Bancii Naționale a Romaniei, autoritate de reglementare, ca instituție de plata ce poate…

- Uleiul de floarea soarelui este cel mai popular tip de ulei pentru gatit folosit in casele noastre. Temperatura sa inalta de fierbere iți permite sa gatești multe alimente, pentru a le da o crusta crocanta și aromata. Insa uleiul are și unele efecte nocive asupra organismului nostru, despre care specialiștii…

- Facebook are, in acest moment, in lucru o pereche de ochelarii inteligenti pe care ar trebui sa-i lanseze pe piata candva in cursul acestui an. Nu au fost facute cunoscute informatii despre capacitatile acestora si, se pare, ca nici conducerea companiei nu este foarte hotarata din acest punct de vedere.…

- Nu doar anti-baseilor li s-a facut pofta de revolutie dupa ce au vazut la televizor revoltele din Africa de Nord. Ei vor sa-l dea jos pe dictatorul Basescu. Nu inteleg ce-i cu atata graba. Ard de nerabdare sa puna tara pe roate? Oricum, dictator nedi...

- Autoritațile din China au arestat creierul unei inșelatorii de milioane de dolari care vindea soluție salina și apa minerala drept vaccin Covid-19, scrie hotnews . Barbatul, identificat drept Kong, studiase modul de ambalare ale vaccinurilor reale inainte de a face mai mult de 58.000 de doze proprii.…