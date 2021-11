Stiri pe aceeasi tema

- O noua promisiune indeplinita de echipa Partidului „ȘOR”. Drumul Susleni-Jora de Mijloc, cel mai mare proiect de infrastructura de la destramarea Uniunii Sovietice incoace, a fost dat in exploatare dupa o reabilitare completa.

- O noua promisiune indeplinita de echipa Partidului „Șor” din Orhei. Drumul Susleni-Jora de Mijloc, cel mai mare proiect de infrastructura de la destramarea Uniunii Sovietice incoace, a fost dat in exploatare dupa o reabilitare completa. Construirea acestui tronson de drum, care are o lungime de aproape…

- Toamna rodnica pentru secția de haltere a SCM Bacau. Principalul exponent al reușitei este Andrei Ciobanu, triplu medaliat cu bronz la Europenele Under 23 din Finlanda și triplu campion național la Seniori. „Avand in vedere ca am fost destul de aproape de o medalie de argint, exista și un mic regret…

- Cel mai mare proiect de infrastructura din raionul Orhei, de la destramarea Uniunii Sovietice incoace, este aproape de final. Este vorba despre construirea tronsonului de drum Susleni-Jora de Mijloc, care are o lungime de aproximativ 10 kilometri. Inaugurarea șoselei, renovata la inițiativa echipei…

- Ajutor de la stat pentru apicultori: 23,7 lei pe familia de albine. Proiect la Ministerul Agriculturii Apicultorii ar putea primi un ajutor de minimis de 23,7 lei/familia de albine, pentru un numar de 2.246.866 familii de albine. Sprijinul este pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice…

- Decrete semnate de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 10 septembrie 2021, urmatoarele decrete:Decretul pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de imprumut Proiect privind scoli mai sigure, incluzive si sustenabile in Romania…

- Cel mai mare proiect de infrastructura din Maramureș este pe ultima suta de metri pana la finalizare. Este vorba despre telegondola si partia olimpica de schi de la Borșa, un proiect ambițios pentru o administrație locala, la care se lucreaza de mai bine de 18 ani. Lucrarile la Telegondola din Borșa…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca programul de investiții Anghel Saligny o sa fie impementat in cele din urma, chiar daca USR-PLUS a amenințat ca iese de la guvernare. „In ședința n-am primit amenințari de la Dan Barna (n.r.: ca iese de la guvernare daca nu are acceptul USR-PLUS).…