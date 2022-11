Stiri pe aceeasi tema

- Am adunat pentru voi in acest newsletter cele mai importante evenimente sportive ale saptamanii care abia a inceput. Ne așteapta meciuri tari la Campionatul European de handbal feminin, unde Romania face parte dintr-o grupa de foc, duelul decisiv al lui CFR Cluj pentru calificarea in primavara Conference…

- Kevin Bakare, 18 ani, a sosit in vara și descopera Ardealul, atacantul de la Minaur Baia Mare marturisind pentru Libertatea ca a ales Romania in detrimentul Cehiei sau Spaniei pentru ca e o rampa de lansare mai buna pentru Europa in perspectiva carierei viitoare.Kevin Bakare este doar unul dintre ultimii…

- Mario Camora (35 de ani), capitanul lui CFR Cluj, a analizat infrangerea cu Sivasspor din grupele Conference League, scor 0-3. Camora a opinat ca jucatorii CFR-ului n-au avut personalitate și curaj. Totodata, a vorbit despre arbitrajul brigazii conduse de Rohit Saggi. Mario a reclamat golul 1 inscris…

- Aplicația de combatere a risipei alimentare, bonapp.eco, lansata de Gregoire Vigroux, antrepreor de origine franceza, te ajuta sa gasești mancare in Cluj cu pana la 80% mai ieftina. Start-up-ul planuiește scalarea la nivel internațional.

- Romania are medici reumatologi ”buni”, dar prea puțini, majoritatea profesand in marile orașe, subliniaza președinta Societații Romane de Reumatologie (SRR), prof. univ. dr Simona Rednic. ”Suntem foarte buni, cei care suntem buni, suntem la fel de buni ca ei (cei din strainatate), adica mijloacele diagnostice…

- ​Huawei, compania a carei cota de piața a scazut mult in Europa ultimilor trei ani din cauza sancțiunilor din SUA, a lansat in Romania doua noi telefoane din seria Nova 10. Compania spune ca aceste telefoane au printre cele mai performante camere de selfie de pe piața, iar modelul Nova 10 Pro promite…

- Partidul Verde din Romania se vrea reformat, pe fondul ascensiunii incredibile din ultimii ani a partidelor verzi in Europa. Noul lider al „Verzilor” ar urma sa fie Adrian Dohotaru, activist de mediu din Cluj.

- PES activists Romania a lansat, in cadrul unei noi editii a Universitatii Europene de Vara cu tema “Europa noastra, viitorul nostru“, caravana #RomaniiMeritaInSchengen, prin care vor strange peste 40.000 de mesaje de sprijin din partea romanilor pentru aderarea tarii noastre la spatiul Schengen.…