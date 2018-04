Slujbele de Inviere si rugile din Timis, sub supravegherea jandarmilor

Stiri pe aceeasi tema

- In Sfanta și Marea Vineri nu se oficiaza nicio Liturghie. In ziua aliturgica se ajuneaza, credincioșii fiind invitați la rugaciune și meditație profunda. Este ultima vineri din Postul Pastilor, zi de post negru. In Vinerea Mare, la biserica, credincioșii trec pe sub Sfantul Epitaf care reprezinta…

- Vine Paștele, iar voi puteți oferi zambete copiilor din centrele de plasament. Cum? E atat de simplu...Tot ce trebuie sa faceți este sa donați sange, iar cu bonurile pe care le primiți sa cumparați alimente pentru copiii din centrele de plasament din Timiș.

- Si in acest an, slujba de Inviere la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia va fi oficiata de IPS Irineu. Pana duminica, in Saptamana Patimilor, in bisericile ortodoxe se savarsesc deniile. Fiecare zi din aceasta saptamana are o semnificatie speciala in desfasurarea evenimentelor premergatoare Invierii…

- Politistii rutieri din Timis au actionat in trafic, in ultimele patru zile, in tot judetul. Aceștia au acordat 328 de sanctiuni contraventionale soferilor care nu au respectat regulile in trafic. Viteza este in topul infracțiunilor in continuare, 102 soferi fiind sanctionati pentru nerespectarea limitei…

- În numai câteva ore, zeci de localitati din judetele Timis si Arad au fost inundate, ca urmare a precipitatiilor care au atins, pe alocuri, chiar si 80 de litri pe metru-patrat.

- Parlamentarii PSD de Timiș cred ca Guvernul Tudose ar trebui sa-și vada de guvernare, dar spun ca vor respecta decizia CEX. ”Din punctul meu de vedere, guvernul ar trebui sa-și continue activitatea. Susțin guvernul actual, bineințeles ca va trebui sa respectam decizia CEX, dar parerea mea este ca guvernul…

- E o cutuma, in randul oamenilor de afaceri, sa ia masa dupa ce s-au ințeles in legatura cu un viitor contract. Daca ai batut palma la țara, e clar ca nu prea ai unde manca simandicos, așa ca se impune o vizita pana in cel mai apropiat oraș. Așa au considerat omul de afaceri aradean Ovidiu Palcu și edilul…

- Un barbat, de 50 de ani, din comuna Livezile, judetul Timis, este cercetat de politistii gorjeni sub acuzatia de furt calificat, dupa ce a sustras o masina din Motru. Politisti din Motru au fost sesizati duminica de un localnic, de ...