- Distribuție Energie Electrica Romania – Targoviște anunța intreruperea alimentarii cu energie electrica: Informațiile actualizate despre intreruperile planificate din localitațile județului Dambovița pot fi vizualizate pe site-ul: www.distributie-energie.ro rubrica Suport/Intreruperi. Ne cerem scuze…

- ANUNT “ COMPANIA DE APA TARGOVIȘTE DAMBOVIȚA S.A., anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru modificarile aduse ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Dambovița, in perioada 2014 - 2020”, propus a…

- Momente dramatice, luni de dimineața, pentru un copil de 7 ani, din comuna Gura Ocniței! Acesta a fost spulberat de o mașina in timp ce se deplasa pe drumul județean 720, pe direcția Moreni – Targoviște. In urma impactului, victima a suferit mai multe traumatisme. Copilul a fost transportat de urgența…

- Evenimentul cultural-educațional : SFANTUL VOIEVOD NEAGOE BASARAB, REPER PESTE TIMP DE CULTURA ȘI EDUCAȚIE, a fost organizat de Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Ioan Gura de Aur” din Targoviște, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon. In cadrul evenimentului…

- Noul inspector școlar general al județului Dambovița s-a facut de tot rasul la debutul in noul an școlar. Adriana Tudose a avut parte de un discurs catastrofal in cadrul festivitaților desfașurate la Seminarul Teologic „Sfantul Ioan Gura de Aur” din Targoviște. Noua șefa a invațamantului dambovițean,…

- Jandarmii damboviteni vor alaturi de elevi, parinți si cadrele didactice cu ocazia festivitatilor de deschidere a noului an scolar, luni, 11 septembrie. In anul scolar 2023 – 2024, 17 institutii de invatamant din localitațile Targoviște, Moreni, Gaesti, Titu, Pucioasa, Racari, Tartasesti și Gura Ocnitei…

- Exploziile puternice care au zguduit localitatea Crevedia sambata seara, deflagrații in urma carora o persoana a murit și alte peste 50 sunt ranite, a lasat urme impresionante. Amploarea dezastrului a putut fi observata mai bine in aceasta dimineața. Jurnaliștii de la Euronews Romania au putut filma…

- Comunicat de presa Fa bine ca sa fim bine! Ajungem MARI cauta 30 de voluntari care sa le fie alaturi copiilor abandonați. Termenul limita pentru inscrieri este 1 octombrie Dambovița, 7 august 2023. Ajungem MARI, cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din Romania, incepe…