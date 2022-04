Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, sambata, la Guvern, ca peste 800 de elevi veniti din Ucraina sunt inscrisi ca audienti in sistemul de invatamant din Romania, numarul acestora urmand sa depașeasca, de saptamana viitoare, 1.100. Cimpeanu a aratat ca cei mai multi dintre zecile de mii de…

- Romania se pregateste pentru a doua faza de raspuns in criza refugiatilor din Ucraina, care vizeaza protectia acestora, a anunțat, sambata, la Guvern, consilierul de stat in Cancelaria premierului Madalina Turza. Ea a precizat ca vor fi infiintate sase grupuri de lucru „orientate pe zonele nevralgice…

- Ministerul Afacerilor Interne a precizeazat, sambata, ca 2.382 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la inceputul conflictului din Ucraina. „De la inceperea conflictului din Ucraina, 2.382 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- Paisprezece ucraineni cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani au trecut fașia verde și au intrat ilegal in Romania, pe la Vicovu de Sus, dar au fost prinși de poliștii de frontiera. Conform legilor instituite pe timp de razboi, in Ucraina, barbații intre 18 și 60 de ani nu au voie sa paraseasca […]…

- Aproximativ unul din 3 cetațeni care a intrat in Romania in ultimele 24 de ore este din Ucraina, potrivit ultimelor cifre de la Poliția de Frontiera. Din 89.000 de ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul conflictului, 50.000 au ieșit din țara. Potrivit Poliției de Frontiera, in data de 28.02.2022,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…

