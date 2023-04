Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al Agriculturii se deplaseaza luni la Varșovia pentru a discuta despre situația cerealelor și alimentelor, ca urmare a deciziei unilaterale luate de Polonia și Ungaria de a interzice importurile din Ucraina, relateaza Reuters . Kievul va urmari sa asigure redeschiderea tranzitului…

- Blocajele logistice au tinut cantitati mari de cereale ucrainene, care sunt mai ieftine decat cele produse in Uniunea Europeana, in statele din Europa Centrala, reducand preturile si vanzarile pentru fermierii locali, care au organizat proteste, inclusiv in Romania. Saptamana trecuta, Polonia a declarat…

- Noul ministru al Agriculturii din Polonia, Robert Telus, a anunțat vineri, 7 aprilie, ca importurile de cereale ucrainene in țara sa vor fi oprite temporar, pentru a atenua impactul asupra preturilor, deși tranzitul va fi inca permis, informeaza Agerpres care preia Reuters. Telus a preluat functia joi,…

- Ministrul agriculturii polonez, Henryk Kowalczyk, a demisionat miercuri pe fondul cresterii furiei fermierilor din tara sa din cauza impactului importurilor de cereale din Ucraina asupra preturilor, transmite Reuters. Kowalczyk a explicat ca a luat aceasta decizie dupa ce Comisia Europeana a hotarat…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi seara, 23 martie, ca ajutorul in valoare de 56,3 milioane euro acordat fermierilor din Romania, Polonia și Bulgaria, afectați de importurile de cereale ucrainene ieftine, „nu este suficient”. Ursula von der Leyen a spus ca apreciaza…

- Suspendarea taxelor la import a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de „masuri comerciale autonome”) aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana ar putea sa fie prelungita cu un an, potrivit unei propunei a Comisiei Europeana, care susține ca este…

- Ministrul a atras atentia asupra faptului ca obiceiurile alimentare traditionale s-ar putea afla in pericol, intrucat cei de la Bruxelles acorda pentru tot mai multe specii de insecte autorizatii de vanzare in scop alimentar. Potrivit deciziei Comisiei Europene, exista deja patru tipuri de insecte care…

- Ucraina este un important producator si exportator global de cereale, dar productia si exporturile sale au scazut de cand Rusia a invadat tara, in februarie anul trecut, si a inceput sa-i blocheze porturile maritime. Pentru a ajuta ca granele ucrainene si alte bunuri agricole sa ajunga pe piete, UE…