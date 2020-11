Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal special din Slovacia a decis ca fostul șef al poliției naționale, Tibor Gaspar, sa fie plasat in arest in ancheta privind asasinarea jurnalistului de investigații Jan Kuciak in februarie 2018, informeaza Agerpres, care citeaza DPA. Dosarul ”Kuciak” a generat proteste ample la nivel național…

- Deputatii slovaci au lansat miercuri o dezbatere asupra masurilor menite sa elimine coruptia sistemului judiciar, o prioritate oficiala a guvernului de centru-dreapta ales in urma unul val de proteste impotriva asasinarii unui jurnalist in 2018, relateaza AFP. Ancheta asupra uciderii lui Jan Kuciak,…

- O unitate speciala a politiei slovace a arestat trei judecatori proeminenti si doi presupusi complici luni sub suspiciunea de coruptie in legatura cu cazul jurnalistului ucis, relateaza dpa. Politia a declarat luni pe pagina sa de Facebook ca au fost initiate proceduri penale impotriva altor sase persoane.…

- Procesul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak s-a incheiat. Un tribunal slovac a decis joi ca influentul om de afaceri Marian Kocner nu este vinovat in cazul uciderii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, dosar care a generat proteste ample la nivel national si a dus ulterior la prabusirea guvernului…

- Un tribunal din Slovacia pronunta joi verdictul in cazul prosperului om de afaceri Marian Kocner, acuzat ca a ordonat asasinarea jurnalistului de investigatie slovac Jan Kuciak, caz care a generat proteste la nivel nationale si ulterior a dus la prabusirea guvernului in aceasta tara central-europeana…

