SkyTower: locul unde poți vedea tot Bucureștiul de la înălțime Din februarie 2023, SkyTower a devenit membru al Federatiei Mondiale a Turnurilor Emblematice (World Federation of Great Towers – W.F.G.T.) in urma unui complex proces de selecție și evaluare. Asocierea este onoranta si ofera noi oportunitati de promovare si dezvoltare, SkyTower consolidandu-și astfel poziția de cladire iconica a Romaniei. Cu ocazia aderarii la W.F.G.T., SkyTower lanseaza, din 15 februarie, programul public de vizitare a etajului 36 – Restaurantul NOR. Biletele pot fi cumparate exclusiv de pe visit.skytower.ro . Vizitatorii primesc un cocktail și o gustare in timp ce beneficiaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

