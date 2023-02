SkyShowtime se lansează oficial în România cu un preț fără concurență! Cât costă abonamentul față de cel al Netflix Sky Showtime este cea mai noua platforma de video streaming disponibila in Romania, pe langa deja clasicul Netflix, dar și HBO Max ori Disney. Sky Showtime, grupul ce reprezinta producțiile canalelor Universal, Showtime, Paramount+, Dream Works Animation (reprezentate de Paramount Global și Comcast, care dețin doua dintre cele mai mari studiouri de la Hollywood, Paramount Pictures și Universal Studios), vine cu un preț redus doar pentu primii abonați. Cei ce doresc o alta gama de titluri de producții tv și cinematografice decat cele prezente deja in evantaiul furnizorilor de servicii de video… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca, directoare de resurse umane de la The British Council, al carei loc de munca din Dubai a fost „eliminat" in timp ce se afla in concediu de maternitate, a caștigat dreptul ca un tribunal britanic de munca sa judece cazul ei de discriminare.

- Serviciu de streaming online SkyShowtime intra pe piața din Romania din 14 februarie, au anunțat reprezentanții companiei citați de Pagina de Media. Un abonament lunar va costa 3,99 euroPlatforma va concura pe piața romaneasca Netflix, HBO Max, Amazon si Disney+. Ea propune utilizatorilor producțiile…

- Vasul Costa Toscana este luxos si te va impresiona. Este ca un oras plutitor cu 13 piscine si jacuzzi, 19 restaurante si baruri, 2663 de cabine, capacitate: 6730 de pasageri plus 1646 de membri ai echipajului si personal auxiliar, sala de spectacole, etc. Tot ce ti-ai putea dori, este la fel ca la…

- Regele fotbalului a murit, dar numele de Pele va dainui, in special prin cei peste 700 de copii din Peru nascuti anul trecut, care au fost botezați dupa numele legendarului fotbalist brazilian, informeaza Telemundo Deportes . Potrivit listei publicate de Registrul Civil National Peruan la sfarsitul…

- Filmul lui James Cameron „Avatar: The Way of the Water” a incasat peste 1 miliard de dolari la nivel mondial, potrivit Box Office Mojo de la IMDB. Filmul a incasat 317,418 milioane de dolari pe plan intern și alți 712,700 de dolari in strainatate. Acum filmul se afla pe locul doi in topul proiectelor…

- Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului rus de Securitate, a postat vineri pe canalul sau de Telegram un comentariu despre introducerea de catre UE a plafonului pentru pretul la gaze, calificand o astfel de decizie drept “stupida”. “Ca si in cazul petrolului, nu este dictata de o logica…

- Nominalizarile la Globul de Aur 2023 au fost anuntate luni, dupa ce, la inceputul acestui an, gala premiilor acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) nu a mai fost difuzata de NBC si a fost boicotata de multe celebritati.

- „Top Gun: Maverick” , regizat de Joseph Kosinski, a fost desemnat cel mai bun film al anului 2022 de National Board of Review. National Board of Review este o organizație non-profit care analizeaza filme și este considerata un bun indiciu pentru nominalizarile la Oscaruri, potrivit publicației People.…