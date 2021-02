Cladirea principala a Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova este in continuare expusa riscului unor tragedii in cazul izbucnirii unui incendiu. In urma controalelor desfasurate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, au fost constatat mai multe deficiente legate de securitatea in caz de incendiu la nivelul unitatii medicale. Cea mai ingrijoratoare realitate este situatia corpului principal. Aici, autorizatia pentru securitate la incendiu este imposibil de obtinut din cauza structurii vechi, care nu permite respectarea legislatiei actuale. In cazul izbucnirii unui incendiu, o tragedie…