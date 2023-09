SJU Bacău lansează un serviciu modern de comunicare cu pacienții pentru îmbunătățirea experienței medicale Spitalul Județean de Urgența Bacau a luat un pas semnificativ catre imbunatațirea comunicarii cu pacienții și aparținatorii prin lansarea unui serviciu modern. Dupa o testare de succes, au fost introduse doua module informatice menite sa faciliteze acest proces: 1️⃣ INFORMSPITAL – Un serviciu revoluționar care permite spitalului sa comunice rapid și eficient cu aparținatorii pacienților […] Articolul SJU Bacau lanseaza un serviciu modern de comunicare cu pacienții pentru imbunatațirea experienței medicale apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

