Situație social media complexă: În Cuba a apărut prima lege asupra securităţii cibernetice Cuba isi inaspreste regulile privind utilizarea internetului in tara, dupa promulgarea primei legi a securitatii cibernetice. Mai multe decrete stabilesc ca furnizorii de internet sa intrerupa accesul celor care raspandesc stiri false, cauzeaza tulburari publice sau lezeaza imaginea statului. Legea vine la o luna dupa ce au avut loc proteste anti-guvernamentale in toata tara, potrivit AFP. Aceste noi masuri au suscitat reactii puternice pe retelele sociale, unde s-au inmultit apelurile la „dreptul la disidenta”, dupa mai mult de o luna de la manifestatiile inedite din 11 iulie in care se cerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

Principalele grupuri media israeliene au cerut o "actiune decisiva" din partea Facebook si Twitter impotriva amenintarilor online in crestere si incitarii la violenta vizand jurnalistii, relateaza marti Reuters. Paisprezece canale TV, ziare, posturi de radio si website-uri de stiri de top

