- Conducerea Politiei Romane a dispus, joi, un control la Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca, dupa ce elevii au reclamat ca au gasit viermi in mancare, potrivit news.ro.Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, joi, precizari, dupa ce in spatiul public au aparut informatii…

- Control la Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" din Cluj-Napoca, dupa ce elevii au reclamat ca au gasit viermi in ciorba și pastele servite joi, la masa de pranz. Pentru a verifica situația, reprezentanții Inspectoratului General al Politiei Romane au dispus trimiterea unei echipe de specialiști,…

