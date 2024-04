Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung. Actul normativ extinde, pana…

- Șoferul „vedeta” dintr-un video postat pe rețelele de socializare a fost gasit de oamenii legii. Cazul a avut loc pe data de 27 februarie. Polițiștii au sancționat barbatul cu 1500 de lei și 5 puncte de penalizare.

- Un șofer roman tocmai a fost condamnat la inchisoare si la plata unei amenzi vamale de peste… 4 milioane de euro, dupa ce autoritațile franceze l-au prins transportand o cantitate uriașa de canabis, bine ascunsa intr-o incarcatura de rumeguș. Incidentul, care a avut loc in Arlay, Franța, i-a surprins…

- Companiile din Romania au beneficiat de ajutoare de stat platite in cursul anului 2023 in valoare totala de circa 29,5 miliarde lei, aproximativ 2% din Produsul Intern Brut anual, procent care se inscrie in trendul european, a anunțat marți Guvernul. Peste 90% din firmele care au beneficiat de aceste…

- In ediția din data de 20 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Georgiana a dormit in casa baieților prilej numai bun sa afle lucruri despre ei, dar și despre relațiile și tatonarile dintre ei și unele concurente. Insa, pe langa timpul prețios petrecut alaturi de ceilalți concurenți, tanara…

- Intrunit in sedinta publica din data de 20.02.2024, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate ca urmare a sesizarilor primite si a decis sa aplice sanctiuni: Postul Antena 3 CNN a primit o amenda de 10.000 de lei, deoarece in emisiunile…

- Bani de la stat pentru companiile afectate de razboiul din Ucraina Bani de la stat pentru companiile afectate de razboiul din Ucraina. Componenetele schemei de ajutor: IMM ROMANIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS și RURAL PLUS Inițiativa se afla in faza de proiect, in…

- Combinatul siderurgic de la Galați are o situație din ce in ce mai dureroasa: datorii de peste 2 miliarde de lei, pierderi de 820 milioane de lei. Compania Pro Ab Initio a depus la finele lunii trecute la Tribunalul Galați o cerere de insolvența a combinatului siderurgic Liberty Galați, conform unei…