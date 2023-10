Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care a murit in urma accidentului provocat de Mario Iorgulescu consumase si el cocaina inainte de a se urca la volan, insa acest lucru nu il exonereaza de raspundere pe fiul sefului Ligii Profesioniste de Fotbal.

- Rasturnare de situație! Medicii au efectuat autopsia șoferului de autocar care a cazut de pe podul din Italia. La puțin timp dupa tragedie s-a spus ca șoferului i s-ar fi facut rau și ar fi facut infarct, insa rezultatele autopsiei au aratat ca Alberto Rizzotto nu a avut nicio problema de sanatate.…

- Rastunare de situație in cazul fetei de 16 ani care a murit de supradoza in casa amicului din Neamt. Ancheta pornita aduce acum in prim-plan șase nume noi, ale politistilor nemteni care au ajuns primii la locul tragediei. Iata ce spun autoritațile. Ies la iveala noi detalii importante in cazul Sharei…

- Conform magistratilor, inculpatul este acuzat ca, la data de 08.09.2019, pe fondul unei crize de gelozie si intr o stare de furie, avand o alcoolemie de 1,96 g l si fiind sub influenta cocainei, intentionand sa se deplaseze din sat ... spre Clubul Nuba din Parcul Herastrau, unde se afla fosta sa prietena…

- Anchetatorii din Braila au continuat cercetarile in cazul copilului de 3 ani accidentat mortal la finalul lunii august si au stabilit ca femeia care sustiea ca se afla la volanul masinii nu a consumat droguri, dar autoturismul era, de fapt, condus de un barbat ce avea permisul suspendat. El a fost retinut…

- Un sofer in varsta de 26 de ani a fost arestat preventiv sambata, dupa ce a lovit mortal cu masina un pieton pe DN 39, intre Costinesti si Tuzla, iar apoi a fugit de la locul faptei. Victima, in varsta de 38 de ani, a murit la spital, informeaza News.ro.Soferul de 26 de ani a fost retinut vineri de…