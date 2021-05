Situație îngrijorătoare: Numărul copiilor născuți prematuri a crescut în pandemie Rata nașterilor premature a fost mai mare cu 14% la maternitatea Spitalului de Urgența Universitar (SUUB) fața de media naționala de 9-10 % in anul 2020, chiar in condițiile in care pandemia a generat o scadere a numarului total de internari. Foarte multe mame provin din grupe populaționale vulnerabile: nediagnosticarea unor boli materne asociate sarcinii, incidența crescuta a infecțiilor antenatale, a malformațiilor congenitale intrauterine nedepistate și a bolilor genetice, in lipsa controlului medical regulat, cresc riscul nașterilor cu probleme și acutizeaza nevoia de aparatura performanta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

