Situație dramatică în spitale. În Argeș, nu mai sunt locuri cu oxigen în secțiile COVID Spitalele din toata țara sunt asaltate de bolnavi de COVID. Situația este dramatica și in Argeș, unde nu mai sunt locuri cu oxigen in secțiile COVID. Potrivit subprefectului Lucian Ionescu, pacienții care necesita oxigen sunt preluați de catre Unitațile de Primiri Urgențe, blocand astfel urgențele non-COVID. ”Am stat 3 ore in ședința cu managerii de spitale pentru a gasi locuri suplimentare cu sursa de oxigen (nu vorbim de locuri ATI) pentru persoanele infectate de covid. In momentul de fața nu mai exista locuri cu oxigen in secțiile covid din județul Argeș și pacienții care necesita oxigen sunt… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

