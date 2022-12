Situatie critica in China: Aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi inregistrate in regiunea Zhejiang Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID 19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial, relateaza Reuters citat de Agerpres.roIn pofida unei cresteri record a numarului de cazuri de COVID 19 la nivel national, China nu a raportat niciun deces asociat acestei boli in partea sa continental ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

